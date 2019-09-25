شكرا لقرائتكم خبر عن والدة أمير قطر الشيخة موزا تكافئ المنتخب اليمني بمبلغ خيالي لكل لاعب.. لن تصدق! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت والدة أمير قطر الشيخة موزا بتكريم المنتخب اليمني للناشئين بكرة القدم على الانجاز الذي حققوه في مباراتهم مع بنجلادش.

وقدمت الشيخة موزا والدة امير قطر مكافئة كبيرة قدرها 100 الف ريال قطري لكل لاعب من لاعبي المنتخب اليمني عقب الفوز على بنجلادش، أي ما يعادل أكثر من 16 مليون ريال يمني.

وذكر موقع " الرياضة في قطر " وفقا لمتابعة "المشهد الخليجي"، أن الشيخة موزا أكدت انهم يستحقون أكثر من ذلك.

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وبحسب الموقع فإن الشيخة موزا دعت كافة اللاعبين والاداريين والطاقم التدريبي للمنتخب اليمني لتناول وجبة العشاء في القصر الاميري.

وكان المنتخب اليمني للناشئين قد تمكن عصر يوم أمس الأول من الفوز على نظيره منتخب بنجلادش بتسديد ثلاثة أهداف – ثلاثية نظيفة مقابل لاشيء.

جاء ذلك في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب قبة أسباير بالدوحة، في الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات التمهيدية المؤهلة لكأس آسيا للناشئين 2020 م.