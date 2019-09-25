الاكثر مشاهدة - عــــــــــاجل : الشرعية تنتقم شر انتقام من السفير اليمني الذي يسرق منح الطلاب الأوائل.. شاهد ما حدث له قبل قليل

شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : الشرعية تنتقم شر انتقام من السفير اليمني الذي يسرق منح الطلاب الأوائل.. شاهد ما حدث له قبل قليل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استنكرت وزارة التعليم العالي ما وصفته قيامَ السفارة والملحقية الثقافية في مصر باستبدال طلابِ التبادل الثقافي المعتمدين من قبل الوزارة بطلاب آخرين، من خارج كشف الوزارة المعتمد.

وقال بيان للوزارة، إن خمسة من الطلاب الأوائل المرشحين لمِنح التبادل الثقافي قدّموا تظلما للتعليم العالي يبين رفض الملحقية الثقافية تسجيلَهم في مقاعدهم هذا العام.

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واستغربت الوزارة تدخل السفارة بأعمال الملحقية الثقافية، وتوجيهَها باستبدال الطلاب الأوائل بطلاب آخرين.

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وأكدت أنها لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات قانونية ملائمة في حال المخالفة، للحفاظ على مصالح الطلاب.

من جهتا، وجهت الرئاسة والحكومة بالتحقيق مع السفير اليمني في القاهرة بشأن المنح.

ونقل موقع المصدر أونلاين عن مصادر مطلعة في الحكومة أن توجيهات رئاسية وحكومية قضت بالتحقيق مع السفير محمد مارم بشأن المنح المتعلقة بأوائل الجمهورية.

وسبق أن وجه نشطاء وصحفيون اتهامات للسفير مارم بالتورط في قضايا فساد وابتزاز لمصالح اليمنيين المقيمين في مصر.

وقال بيان للوزارة، إن خمسة من الطلاب الأوائل المرشحين لمِنح التبادل الثقافي قدّموا تظلما للتعليم العالي يبين رفض الملحقية الثقافية تسجيلَهم في مقاعدهم هذا العام.

واستغربت الوزارة تدخل السفارة بأعمال الملحقية الثقافية، وتوجيهَها باستبدال الطلاب الأوائل بطلاب آخرين.

وأكدت أنها لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراءات قانونية ملائمة في حال المخالفة، للحفاظ على مصالح الطلاب.

من جهتا، وجهت الرئاسة والحكومة بالتحقيق مع السفير اليمني في القاهرة بشأن المنح.

ونقل موقع المصدر أونلاين عن مصادر مطلعة في الحكومة أن توجيهات رئاسية وحكومية قضت بالتحقيق مع السفير محمد مارم بشأن المنح المتعلقة بأوائل الجمهورية.

وسبق أن وجه نشطاء وصحفيون اتهامات للسفير مارم بالتورط في قضايا فساد وابتزاز لمصالح اليمنيين المقيمين في مصر.