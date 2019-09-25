شكرا لقرائتكم خبر عن “مجتهد” يفجر مفاجأة ثقيلة عن محمد بن سلمان و بشار الأسد.. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد الشهير “مجتهد” عن أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وجّه وزارة الخارجية السعودية بإعداد الترتيبات لعودة السفير السعودي لدمشق خلال أسابيع.

كما وجّه “بن سلمان” الوزارات المعنية الأخرى بوضع خطة لإعادة العلاقات التجارية والاقتصادية مع دمشق.

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مجتهد يفجر مفاجأة من العيار الثقيل: أيام عصيبة قادمة على المملكة وحادثة لم تخطر على بال ستهز السعودية ..”تسريبات حساسة”



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وأكد “مجتهد” أنه خلافا لما يعتقد الكثير فلا يوجد خلاف بين السعودية والإمارات تجاه سوريا.

جديرٌ بالذّكر أنه في شهر ديسمبر عام 2018 أعادت الإمارات الحليف الأول للسعودية فتح سفارتها في دمشق بعد إغلاقها لسبع سنوات.

كانت دول مجلس التعاون الخليجي، وبينها الإمارات، قد طلبت في شباط/فبراير 2012 من سفرائها مغادرة دمشق، متهمة إياها بارتكاب “مجزرة جماعية ضد الشعب الأعزل” في إشارة إلى قمع الاحتجاجات الشعبية بالقوة قبل تحولها نزاعا مدمرا.

وعلقت جامعة الدول العربية في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 عضوية سوريا فيها.