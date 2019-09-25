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عدن - ياسمين التهامي - متصلة تثير عاطفة ‘‘المغامسي’’ على الهواء مباشرة والأخير لم يتمالك نفسه .. شاهد ماذا فعل (فيديو)
أجاب إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة الشيخ صالح المغامسي، من خلال اتصال هاتفي ببرنامج ” الأبواب المتفرقة" المذاع على قناة "mbc " عن سؤال لأمرأة تشكو من عدم خشوعها في الصلاة.
وبدت المتصلة متأثرة بشدة بهذا الموضوع حيث بدأت في البكاء ولم تتمالك دموعها بمجرد سؤال الشيخ صالح عن السبب من وراء عدم خشوعها في الصلاة على الرغم من حرصها عليها والانتظام في أدائها.
وجاء رد الشيخ صالح المغامسي على سؤالها مطمئنا إلى درجة كبيرة لها حيث قال إنه "بمجرد أنها تفكر في سبب عدم خشوعها فهذا يدل على أن نفسها توابة آمنة مطمئنة" .
ولكن البلاء فيمن يصلي ولا يخشع ولا يفكر في سبب عدم خشوعه، ومن ثم فإن مجرد السؤال عن السبب هو مفتاح خير عظيم ودلالة على الخوف من الله وحب الله وحرصها على القرب منه .
الأبواب المتفرقة✔@alabwab
مقطع مؤثر..
متصلة باكية تسأل الشيخ المغامسي: لماذا لا أخشع في صلاتي يا شيخ؟[email protected]@SultanQhtani
مقطع مؤثر..— الأبواب المتفرقة (@alabwab) September 22, 2019
متصلة باكية تسأل الشيخ المغامسي: لماذا لا أخشع في صلاتي يا شيخ؟!@SalehAlmoghamsy@SultanQhtani pic.twitter.com/DuA8dRPjb8
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