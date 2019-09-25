شاهد: رهف القنون تمتدح ولي العهد " محمد بن سلمان " وتزف بشرى سارة للنساء السعوديات

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - في أحدث تغريداتها علقت الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون على قرار السلطات السعودية “إسقاط الولاية” عن سفر المرأة واستصدار جواز سفر. وقالت القنون عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: “لا أكاد أصدق أن السعودية سمحت للنساء بالسفر دون إذن، تهانينا للنساء السعوديات أنا سعيدة جدا لأجلكن”. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وأثارت تعليق رهف جدلا واسعا بين السعوديين، وهاجمها أحد النشطاء بقوله:”هذا القرار أفشل المشروع الذ هاجرتي من أجله أنتي والمنظمات الفاشلة” .

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