شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن السلطان قابوس يباغت ناطق الحوثيين محمد عبد السلام بالسؤال عن جثة الرئيس علي عبد الله صالح ماذا فعلوا بها واين هي .. شاهد كيف رد الأخير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت مصادر مرافقة لوفد المؤتمر الزائر لسلطنة عمان ان السلطان قابوس سأل الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام عن جثة الرئيس صالح واين هي فرد عليه انها دفنت في العاصمة صنعاء لكنه لا يعرف المكان الذي دفن فيه لأنه لم يحضر الجنازة .

واكنت القيادية في حزب المؤتمر الشعبي العام فائقة السيد قد وصلت الى سلطنة عُمان في زيارة تبحث فيها مع مسؤولين عمانيين وآخرين يمنيين تطورات الملف اليمني.

جديد الحدث أونلاين:

Advertisements

وبحسب مصادر مطلعة فإن السيد ستبحث الوساطة العُمانية ومبادرة السلطان قابوس بن سعيد حول الاسرى من عائلة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، المعتقلين لدى جماعة الحوثي، وهم محمد نجل شقيقه محمد عبد الله صالح وعفاش، نجل طارق محمد عبدالله صالح .

ونوهت تلك المصادر إن محمد وعفاش، لا يزالا محتجزين لدى جماعة ولم يتم الافراج عنهم، بناء على وساطة السلطان قابوس..