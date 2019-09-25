مقتل قيادي حوثي بارز في جبهة صعدة.. الاسم

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قالت مصادر عسكرية، الثلاثاء، إن قياديا بارزا في مليشيات الحوثي المدعومة من إيران قتل في جبهة الحدود مع السعودية.



ونقلت وكالة "خبر" التابعة لحزب المؤتمر عن مصادر عسكرية، أن القيادي الحوثي المدعو بلال محمد النبوص (أبو عماد) قُتل في جبهة الحدود.

وبحسب المصادر يعتبر النبوص من أبرز القيادات داخل صفوف المليشيات، في جبهة الحدود.

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وخلال الفترة الأخيرة تزايدت الخسائر البشرية في صفوف مليشيات الحوثي مع وصول جثث المئات من عناصرها والذين قتلوا في الجبهات التي تستميت المليشيات لتحقيق أي نصر فيها.

يشار إلى أن المليشيات تدفع بالمئات من المغرر بهم إلى محارق الموت في جبهة ما وراء الحدود لأخذ صور فوتوغرافية وإنتاج مقاطع فيديو ونشرها لرفع معنويات عناصرها المنهارة.

وقبل أيام قتل عدد من قادة المليشيا المنتمين إلى محافظة ذمار في جبهة الحدود بصعدة.