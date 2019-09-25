اخبار الخليج / اخبار اليمن

خبير عسكري جنوبي يدعو الإنتقالي إلى رفض التحاور مع الشرعية

0 نشر
عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

المجلس الانتقالي الجنوبي

المجلس الانتقالي الجنوبي

خبير عسكري جنوبي يدعو الإنتقالي إلى رفض التحاور مع الشرعية

كتب

عدن - الخليج 365

دعا الخبير العسكري الجنوبي، العميد، خالد النسي، المجلس الإنتقالي الجنوبي إلى رفض التحالف مع الحكومة الشرعية، على غرار رفض الأخير التحاور مع الإنتقالي وطلبه التحاور مع دولة الإمارات العربية المتحدة .

 

وقال النسي أنه يجب على الجنوبيين رفض التحاور مع الحكومة والتفاوض مع المملكة العربية , كشريك قوي وصادق.

Advertisements

 

وأضاف في تغريدة له على تويتر، "ان الوفد الحكومي : "‏قالوا إنهم لن يتفاوضوا مع وفد المجلس الانتقالي وسيتفاوضون مع الامارات مباشرة".

 

واضاف:" "المفروض نحن الجنوبيين نرفض نتحاور مع حكومة الإخوان ويكون تفاوضنا مع دول التحالف بقيادة السعودية كشريك قوي وصادق عليه واجبات سيقوم بها ولشعبة حقوق عليهم الالتزام بها، أما شرعية الفساد فلا تعنينا في شي".

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خبير عسكري جنوبي يدعو الإنتقالي إلى رفض التحاور مع الشرعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا