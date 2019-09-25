اختتام المخيم الجراحي الـ3 لتشوهات الأطفال بعدن

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

لقاء سابق

كتب الخليج 365 - عدن

اختتمت المؤسسة الطبية الميدانية، وبدعم من مؤسسة صلة للتنمية، فعاليات المخيم الجراحي الثالث لتشوهات العظام للأطفال اقل من 16عاما، فعالياته اليوم بعدن.

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ونفذ المخيم 40 عملية جراحية متنوعة، منها تشوهات القدمين وتقوس الساقين وتصلب عضلة الفخذ وقصر الرجل وخلع مفصل الحوض الخلقي، إضافة الى التشوهات الناتجة عن مضاعفات الشلل الدماغي وتشوهات مختلفة في اليد والكتف.

وثمن مدير مكتب الصحة بعدن الدكتور جمال خدابخش، جهود الفريق الطبي والفني المشارك في فعاليات المخيم منذ مرحلة المعاينة وحتی اليوم النهائي للمخيم، مشددا على ضرورة استكمال الحالات المؤجلة.