أمجد طه يُفجر مفاجآة بشأن سقوط تميم وأردوغان وتوكل كرمان

الأربعاء 25 سبتمبر 2019
فجر الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط أمجد طه، اليوم، مفاجأة مدوية بشأن رحيل نظام أمير قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ودولة إيران وتوكل كرمان.
وقال في تغريدة عبر "تويتر": "سيرحل أمير نظام قطر...ستهلك إيران وتوكل كرمان.. وسيسقط نظام أردوغان في تركيا..وستستمر دولة مصر بقيادة السيسي في إسقاط الإخوان".
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