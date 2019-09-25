رد ناري من خبير إماراتي على مزاعم الحصول على عائدات مضيق باب المندب

الأربعاء 25 سبتمبر 2019
رد الخبير العسكري الإماراتي، خلفان الكعبي، على ادعاءات استيلاء الإمارات على عائدات مضيق باب المندب.
وكتب الكعبي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الإمارات تستولي على عائدات مضيق باب المندب.. أول مرة اسمع ان له عائدات".
وتابع: "بافتراض أن ميناء عدن سيؤثر على ميناء جبل علي (الميناء الأهم والأكبر في المنطقه وأحد أهم موانئ العالم)، ماذا سيكون وضع الموانئ الأخرى في المنطقة؟".
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