اعتراف مدوي من ضاحي خلفان بشأن عدن

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 أكد نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، اليوم، أن عدن كمدينة أقدم من صنعاء.

وقال في تغريدة عبر "تويتر":": "قريبا علمت أن عدن كمدينة أقدم من صنعاء..كنت أظن العكس". وأضاف في تغريدة أخرى: "عدن كمدينة أقدم من صنعاء بألفين عاما 2000 رقم خطير".

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