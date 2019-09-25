شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي مصري يؤكد اتفاق الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي "تعرف على نقاط الاتفاق" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال عضو مجلس النواب السياسي والكاتب المصري مصطفى بكري أن الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي توصلا لاتفاق برعاية السعودية والإمارات.

وكشف بكري في سلسلة تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رصدها "صيرة بوست" أنه علم من مصادر مطلعة أن الإمارات والسعودية وبحضور ممثلين عن الحكومة الشرعية في اليمن والمجلس الانتقالي اليمني توصلا إلى اتفاق لتحقيق المصالحة، موضحاً أن الاتفاق يقوم على عدة نقاط حددها في تغريداته.

ووفقاً لبكري فإن النقاط التي يقوم عليها الاتفاق هي كالتالي:

١- يتم خروج القوات المتصارعة من عدن إلى مواجهة الحوثيين

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٢- يعود الرئيس هادي والحكومة والبرلمان إلى عدن

٣- تعود كافة السفارات العربية والأجنبية إلى عدن وفي مقدمتها السفارة السعودية

٤- تبقى بعض القوات الأمنية في عدن لحفظ الأمن تحت إشراف القيادة الأمنية السعودية

وأشار البرلماني والسياسي المصري أنه يتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الاتفاق رسميا خلال أيام وبحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ‏والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات والقيادات اليمنية من كلا الجانبين والأحزاب والشخصيات المعنية.