شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق ينشر صورة من مطار عتق تثلج قلوب اليمنيين ..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الصحفي الجنوبي فتحي بن لزرق صورة للتجهيزات الجارية في مطار عتق الدولي بمحافظة شبوة .

وقال بن لزرق في تغريدة رصدها موقع "صوت المغتربين" ان الصورة تم التقاطها صباح اليوم لصالة الانتظار في مطار عتق الدولي ، مؤكدا ان العمل يجري على قدم وساق لافتتاحه .

"صوت المغتربين" يعيد نشر تغريدة الصحفي فتحي بن لزرق كما وردت على حسابه في تويتر :

( هذا مطار عتق صباح اليوم الثلاثاء ، تجهيزات على قدم وساق لافتتاحه. بقدر مانحن سعداء لشبوة واهلها بقدر ماتؤلمنا قلوبنا على عدن واهلها . اضاعوا عدن وكانت لديها فرصة تاريخية لقيادة اليمن من شرقه الى غربه، لكنها ذات العقول التي اضاعت جنوب اليمن منذ عقود. صبرا عدن .)