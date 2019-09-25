الاكثر مشاهدة - حاكم عربي يستبق الإطاحة به ويطير إلى ‘‘تل أبيب’’ لبدء إجراءات المغادرة

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عدن - ياسمين التهامي - قال إعلامي "إسرائيلي" مثير للجدل أن حاكم دولة عربية طلب شراء عقار أو منزل في تل أبيب ، في الفترة القريبة الماضية ، مفسرا ذلك بأنه تحسبا لاحتمالات عزله من منصبه ، دون أن يشير إلى اسم هذا الحاكم أو البلد الذي ينتمي إليه .

وقال "ايدي كوهين" وهو إعلامي "إسرائيلي" ناشط على شبكات التواصل الاجتماعي ، وله حساب باللغة العربية يتابعه آلاف ، قال في تغريدة له على موقع "تويتر" : (عاجل: حاكم عربي ارسل في الأيام الاخيرة مبعوث إلى تل أبيب لشراء عقار أو منزل في حال تمت الإطاحة به وبنظامه) . Advertisements ​​​​​​ ​​

وكوهين يقدم نفسه بوصفه "اعلامي إسرائيلي ودكتور أكاديمي وباحث ومؤسس منظمة لحقوق الإنسان" ، وتحظى تغريداته بمتابعات واسعة في العالم العربي وتسبب جدلا في العادة .

وكانت تقارير قد انتشرت مؤخرا عن احتمالات الاطاحة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد اضطرابات مفاجئة في مصر ، واتهامات متزايدة بالفساد موجهة له ولأسرته .

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