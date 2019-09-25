الاكثر مشاهدة - بعيدًا عن الشرعية .. صفقة سرية بين السعودية والحوثيين .. وهذه أولى (الصور)

شكرا لقرائتكم خبر عن بعيدًا عن الشرعية .. صفقة سرية بين السعودية والحوثيين .. وهذه أولى (الصور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت وسائل اعلام سعودية ان الأمن السعودي تمكن من تحرير مواطن السعودي من سجون الحوثي . واضافت في خبر عاجل ان المواطن السعودي ناصر الذروي سيرى أهله اليوم في مدينة جدة بعد ان حجزته ميليشيا الحوثي 4 أعوام في سجونها. Advertisements ​​​​​​ ​​ وقالت ان أسرة الذروي استقبلت ابنها المحتجز لدى ميليشيا الحوثي لحظة وصوله إلى مطار جدة الدولي. ولم تذكر المصادر شيئا عن تفاصيل الافراج وهل تم عبر صفقة تبادل الاسرى ان بعملية امنية .

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