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عدن - ياسمين التهامي - كشف المغرد الشهير "مجتهد"، سبب شح البنزين المتوقع حدوثه في محطات الوقود السعودية، خلال الأيام القادمة، والذي بدأت ملامحة في بعض المدن.

وأرجع ذلك إلى ما سماها "توجيهات صدرت من ابن سلمان بإعطاء التصدير أولوية على استهلاك البنزين المحلي خلال الأيام القادمة"، كما جاء في تغريدة له على تويتر.

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مجتهد يفجر مفاجأة من العيار الثقيل: أيام عصيبة قادمة على المملكة وحادثة لم تخطر على بال ستهز السعودية ..”تسريبات حساسة”



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واعتبر بأن هذه محاولة من ابن سلمان "حتى يثبت زعمه الكاذب أنه تمكن من إصلاح التلف الناتج عن القصف".

وكان مسؤول تنفيذي بشركة "أرامكو" أعلن، الجمعة، أن "الشركة واثقة من استئناف الإنتاج بالكامل بحلول نهاية أيلول/ سبتمبر، من خريص إحدى منشأتي نفط استهدفهما هجوم قبل نحو أسبوع".

وقال فهد عبد الكريم المدير العام لمنطقة الأعمال الجنوبية للنفط لدى أرامكو للصحفيين، خلال جولة نظمتها الشركة الحكومية، إن "أرامكو تجلب معدات من الولايات المتحدة وأوروبا لإصلاح المنشآت المتضررة".