حضرموت.. القبض على زعيم عصابة تقوم أعمال تخريبية

ألقت الأجهزة الأمنية على زعيم عصابة متهمة بارتكاب أعمال تخريبية في حضرموت شرقي اليمن.



وقال بلاغ لأمن ساحل حضرموت، إن الاجهزة الأمنية بمديرية الضليعة القبض على زعيم عصابة تقوم بأعمال تخريبية في مديرية وادي عمد بحضرموت.



وأضاف : "تمكنت قوة من رجال أمن الضليعة من إلقاء القبض على ( س، م ) بعد نصف ساعة من استلام بلاغ من القيادة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت".



وذكر النقيب "وليد بن شملان"، أن الشخص الذي تم إلقاء القبض عليه هو زعيم مجموعة مكونة من ثلاثة أشخاص قاموا بتنفيذ أعمال تخريبية في مديرية وادي عمد".



وتشهد محافظة حضرموت أعمال تخريبية وجرائم جنائية وإرهابية في ظل جهود كبيرة للأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة وضبط الأمن في المحافظة.



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