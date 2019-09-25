الخدمة المدنية تعلن الخميس إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 26 سبتمبر

الخدمة المدنية

كتب الخليج 365

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ،أن يوم الخميس القادم الموافق 26 سبتمبر، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة وذلك بمناسبة الذكرى الـ 57 لثورة 26 سبتمبر.



وأشارت الوزارة الى ان ذلك يأتي استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.

وعبرت الوزارة عن أسمى آيات التهاني للقيادة السياسية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية.

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