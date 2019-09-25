مواجهات عنيفة بين القوات الجنوبية والحوثيين شمال الضالع

المقاومة الجنوبية

كتب الخليج 365

وقالت مصادر عسكرية، أن المواجهات التي وصفت بالأعنف، إندلعت في جبهة الريبي بحجر شمالي الضالع .. مشيرة إلى أن الاشتباكات ما زالت مستمرة حتى الآن.

وتواصل القوات الجنوبية التصدي لمحاولات ميليشيا الحوثي الإنقلابية إجتياح محافظة الضالع، بعد سيطرتها على المواقع المتاخمة للمحافظة بتواطؤ من عناصر حزب الإصلاح الذين قاموا بتسليم معسكراتهم بكافة عتادها وأسلحتها التي إستلموها من التحالف العربي للميليشيات .

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