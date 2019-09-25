الفرقة الموسيقية العسكرية تجوب شوارع مأرب احتفاء بثورة 26 سبتمبر

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

فرقة

كتب الخليج 365

جابت الفرقة الموسيقية العسكرية التابعة لدائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، اليوم ، عددا من شوارع عاصمة محافظة مأرب، ومعها فرقا كشفية من البنين والبنات من مدارس المحافظة، مقدمة عروضا فنية وشبابية كشفية في اطار الفعاليات الاحتفالية التي تنظمها السلطة المحلية بالمحافظة بمناسبة الذكرى الـ57 لثورة 26 سبتمبر الخالدة ضد النظام الامامي المستبد والذكرى الـ 56 لثورة 14 اكتوبر المجيدة ضد المستعمر البغيض.



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وانطلقت الفرقة الموسيقية والفرق الكشفية من شارع صنعاء في عرض بهيج وهي تحمل الاعلام الوطنية وتعزف المقطوعات الغنائية والانشادية الوطنية والفرائحية التي الهبت بها مشاعر المواطنين الذين اصطفوا على جوانب شوارع صنعاء، والشارع العام للمحافظة، وجولة الجامعة ، وشارع الأربعين وصولا الى جامعة إقليم سبأ، ورسمت في وجههم البهجة والسرور والذين عبروا عن ارتياحهم لهذه المبادرة التي تعكس مدى التلاحم بين القوات المسلحة والامن في المواقف والمشاعر والإحزان والأفراح.

وكان في استقبال الفرقة الموسيقية والفرق الكشفية في محطتها الاخيرة في جامعة اقليم سبأ وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح ورئيس الجامعة الدكتور محمد القدسي، ونائب رئيس دائرة التوجيه المعنوي العميد احمد الاشول، ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي حشوان، والذين أكدوا على اهمية الاحتفاء بثورة 26 سبتمبر والعظمة التي تحتلها هذه المناسبة في قلب كل يمني..مشيرين الى ان هذه الثورة جاءت من اجل احياء الانسان اليمني وكرامته وازاحة نظام سلالي امامي ظالم جثم لعقود على صدر اليمنيين وعمق فيهم الجهل والفقر والامراض والتخلف.

ولفتوا الى ان مشروع الامامة السلالي الجديد الذي عاد ليطل براسه حاليا من خلال مليشيا الحوثي الانقلابية والتي تحاول طمس كل انجازات ثورة سبتمبر والانتقام من بقيا الثوار ومن الشعب اليمني واعادة الشعب الى الذلة والمهانة وسلبه امواله وقراراته وادخاله في ظلمات الجهل والفقر باساليبها الوحشية والقمعية التي تمارسها ضد اليمنيين، جميعها عززت من عظمة ثورة 26 سبتمبر وقيم اهدافها السامية لدى المواطنين، وحفزت في نفوسهم العزيمة في استمرار النظال من اجل انهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة والجمهورية وثورة 26 سبتمبر التي وجدت لتبقى.