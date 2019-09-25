سقوط صاروخين باليستيين في محافظتي عمران وصعدة من صنعاء

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الأربعاء 25 سبتمبر 2019
صاروخ
كتب
الخليج 365
اطلقت مليشيا الحوثي الإرهابية ، صاروخين باليستيين من محافظة صنعاء وسقطا في محافظتي عمران وصعدة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي ،بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران أطلقت صاروخين باليستيين من محافظة صنعاء باستخدام الأعيان المدنية لمكاني الإطلاق، وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظتي عمران وصعدة.
واكد العقيد المالكي ،استمرار الميليشيا الحوثية بانتهاكها للقانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين .
وجدد المالكي استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني ، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.
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