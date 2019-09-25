أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 مقاومة كتب خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر/ أيلول، 2019 وهي كالتالي:

مليشيا الحوثي تتراجع عن قرار حظر 6 شبكات صرافة في صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/421808/ التحالف: ميليشيا الحوثي أطلقت صاروخين باليستيين من صنعاء سقطا بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/421823/ بقصف منازل المواطنين.. ميليشيا الحوثي تواصل انتهاك الهدنة الأممية بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/421829/ السعودية تنجح بتحرير مواطن من قبضة ميليشيا الحوثي بعد 4 أعوام احتجاز الأربعاء https://www.elyamnelaraby.com/421831/ براين هوك يؤكد أن وجود بلاده العسكري في المنطقة منع بعض الاعتداءات الإيرانية https://www.elyamnelaraby.com/421852/ تعرف أسعار الخضروات والفواكه والأسماك اللحوم في عدن https://www.elyamnelaraby.com/421860/ تعرف أسعار الخضروات والفواكه واللحوم والأسماك في صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/421861/ برنامج إعمار اليمن يشارك في أعمال الدورة الـ74 للأمم المتحدة https://www.elyamnelaraby.com/421868/ الهلال الأحمر الإماراتي يواصل جهوده لمكافحة الكوليرا في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/421873/ الهلال الأحمر الإماراتي يؤكد تعزيز عملياته الإنسانية والتنموية في اليمن Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/421877/ مصدر محلي يكشف لـ(الخليج 365) أسباب إنقطاعات الكهرباء في عدن https://www.elyamnelaraby.com/421880/ ننشر أحوال الطقس المتوقع اليوم الأربعاء في المحافظات https://www.elyamnelaraby.com/421881/ هلال الإمارات يقدم شحنة أدوية لمستشفى الرازي بأبين الأربعاء https://www.elyamnelaraby.com/421895/ مسؤولون في الشرعية يتجهون نحو "خلية مسقط" الأربعاء https://www.elyamnelaraby.com/421897/ عسكر يكشف أعداد ضحايا ألغام الحوثي في اليمن الأربعاء https://www.elyamnelaraby.com/421903/ تحذيرات من نشر أي معلومات حول مستجدات حوار جدة بين الشرعية والإنتقالي https://www.elyamnelaraby.com/421906/ وكيل المهرة يطلع على أوضاع المعهد الصحي بالمحافظة https://www.elyamnelaraby.com/421908/ زيارة تفقدية لمشروع قاعدة بيانات موظفي الجهاز الاداري بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/421909/ بالتزامن مع بدء العام الدراسي.. الحوثي يقوم بتغيير المناهج وفق هواه لتسميم عقول التلاميذ https://www.elyamnelaraby.com/421910/ باسندوة : أبلغت الأمم المتحدة بسخط اليمنيين بسبب دعمها للميليشيات https://www.elyamnelaraby.com/421913/

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