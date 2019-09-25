“اليمن العربي” يعزي في استشهاد البطل صالح محمد عكاشة

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 تعزية كتب الخليج 365 ببالغ الاسى والحزن وصلنا نبأ استشهاد البطل صالح محمد صالح عكاشة الذي ارتقى شهيدا الخميس الماضي بانفجار عبوة ناسفة في جبهة الساحل الغربي وهو يؤدي واجبه الوطني ضد مليشيات الحوثي الايرانية .

Advertisements وبهذا المصاب الجلل فاننا نتقدم باحر التعازي وعظيم المواساه إلى والد الشهيد الكاتب البارز محمد صالح عكاشة وإلى اخوان الشهيد محسن عكاشة ، واحمد عكاشة وإلى كافة اسرتهم الكريمة. سائلين الله جل جلاله ان يتغمد روح الشهيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته في جنات وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان انا لله وانا اليه راجعون.

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