شبوة.. إنجاز 60% من عملية التأثيث والتجهيز الإداري لمنشآت مطار عتق الدولي

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

مطار عتق

كتب الخليج 365

تفقد وكيل محافظة شبوة الدكتور عبد القوي لمروق ، ومعه الوكيلان المساعدان للمحافظة سالم الأحمدي وعلي الكندي ، سير العمل في عملية التأثيث والتجهيز الإداري لصالة وإدارة مطار عتق الدولي ومبنى الارصاد التابع له والتي يتم تنفيذها بتكلفة ثلاثة عشر مليون وسبعمائة وتسعة وعشرين ألف ريال بتمويل من المنحة الرئاسية المقدمة للمحافظة خلال العام الماضي والبالغة مليار ريال.

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واستمع وكلا المحافظة إلى شرح متكامل من قبل مدير عام المطار سالم لملس عن عملية التأثيث والتجهيز الإداري لمنشأت المطار والتي بلغت نسبة إنجازها حتى الأن حوالي 60 بالمائة، وكذا الجهود التي بذلت وتبذل من قبل الجهات المختصة من أجل إعادة تأهيل المطار بالكامل لضمان سرعة تشغيله وإستئناف رحلات الطيران منه واليه.

وأشاد الوكلا بالجهود التي تبذل في هذا الاتجاه..منوهين إلى الأهمية الحيوية والهامة التي يمثلها المطار بالنسبة للمحافظة وخدمة المواطنين والحركة التجارية والاستثمارية فيها..داعيين إلى تضافر جهود الجميع من أجل التسريع في عمليات التأهيل والتجهيز للمطار ومختلف منشأته لضمان تشغيله وإستئناف رحلات الطيران فيه.