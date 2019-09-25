باسندوة : أبلغت الأمم المتحدة بسخط اليمنيين بسبب دعمها للميليشيات

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

الحوثيين

كتب الخليج 365

قالت الدكتورة وسام باسندوة الباحثة السياسية والحقوقية إنها نقلت لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أثناء كلمتها أول من أمس، سخط اليمنيين وكذلك المهتمين بملف الألغام، مما أقدم عليه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من تقديم مساعدات وتمويل للميليشيا الحوثية للتعاون في نزع الألغام، بعد كل التقارير الدولية التي اعتبرت الميليشيا الحوثية المسؤول الوحيد عن زراعة الألغام في اليمن.



وأضافت في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، "هذا يعني أن هذه المساعدات تستخدم في زرع مزيد من الألغام وحصد مزيد من أرواح اليمنيين" .. مهيبة مِن كل من له علاقة من الجهات المعنية التدخل لوقف مثل هذه الإجراءات.

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وأكدت باسندوة أن استمرار النزاعات المسلحة وتوسع سيطرة الميليشيات وانتشارها في مساحات من بعض الدول كما الحال باليمن، كل ذلك يشكل تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الدوليين واعتداء سافراً على مبادئ حقوق الإنسان.

وأضافت: «أؤكد على ما جاء في تقرير لجنة الخبراء الأخير بأن ميليشيا الحوثي ارتكبت انتهاكات ترقى إلى جرائم الحرب، فقد تعمدت زراعة الألغام في طريق المدنيين في انتهاك صارخ لاتفاقية حظر الألغام، وأيضاً الألغام الأرضيّة والمضادة للأفراد والدروع والمركبات كما ورد في التقرير، ما أدى إلى قتل وإصابة المئات في محافظات عدة منها عدن والحديدة ولحج وتعز، وأبين والضالع والبيضاء والجوف وحجة وإب ومأرب وصنعاء وصعدة وشبوة، والحديدة». وشددت باسندوة على أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي من زراعة متعمدة للألغام جعلت اليمن يتصدر قائمة الدول الأكثر ضحايا للألغام على مستوى العالم.

وزرعت الميليشيا أكثر من نصف مليون لغم بشكل عشوائي، بل وترفض تسليم خرائط الألغام.