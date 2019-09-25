- 1/2
- 2/2
الأربعاء 25 سبتمبر 2019
الحوثيين
كتب
الخليج 365
قالت الدكتورة وسام باسندوة الباحثة السياسية والحقوقية إنها نقلت لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أثناء كلمتها أول من أمس، سخط اليمنيين وكذلك المهتمين بملف الألغام، مما أقدم عليه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من تقديم مساعدات وتمويل للميليشيا الحوثية للتعاون في نزع الألغام، بعد كل التقارير الدولية التي اعتبرت الميليشيا الحوثية المسؤول الوحيد عن زراعة الألغام في اليمن.
وأضافت في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط، "هذا يعني أن هذه المساعدات تستخدم في زرع مزيد من الألغام وحصد مزيد من أرواح اليمنيين" .. مهيبة مِن كل من له علاقة من الجهات المعنية التدخل لوقف مثل هذه الإجراءات.
وأكدت باسندوة أن استمرار النزاعات المسلحة وتوسع سيطرة الميليشيات وانتشارها في مساحات من بعض الدول كما الحال باليمن، كل ذلك يشكل تهديداً حقيقياً للسلم والأمن الدوليين واعتداء سافراً على مبادئ حقوق الإنسان.
وأضافت: «أؤكد على ما جاء في تقرير لجنة الخبراء الأخير بأن ميليشيا الحوثي ارتكبت انتهاكات ترقى إلى جرائم الحرب، فقد تعمدت زراعة الألغام في طريق المدنيين في انتهاك صارخ لاتفاقية حظر الألغام، وأيضاً الألغام الأرضيّة والمضادة للأفراد والدروع والمركبات كما ورد في التقرير، ما أدى إلى قتل وإصابة المئات في محافظات عدة منها عدن والحديدة ولحج وتعز، وأبين والضالع والبيضاء والجوف وحجة وإب ومأرب وصنعاء وصعدة وشبوة، والحديدة». وشددت باسندوة على أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي من زراعة متعمدة للألغام جعلت اليمن يتصدر قائمة الدول الأكثر ضحايا للألغام على مستوى العالم.
وزرعت الميليشيا أكثر من نصف مليون لغم بشكل عشوائي، بل وترفض تسليم خرائط الألغام.
كانت هذه تفاصيل خبر باسندوة : أبلغت الأمم المتحدة بسخط اليمنيين بسبب دعمها للميليشيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.