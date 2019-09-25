جامعة العطاء العلوم والتكنولوجيا توقع برتوكول تعاون مشترك مع مستشفى السلطان قابوس بصلالة..

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عدن - ياسمين التهامي - صباح يومنا هذا الثلاثاء 24/9/2019 وقعت جامعة العطاء للعلوم والتكنولوجيا بروتكول تفاهم مشترك مع مستشفى السلطان قابوس بن سعيد.. يهدف البروتكول لإرساء قواعد الشراكة في مجالات ٳعداد الخطط وٳدارة البرامج المشتركة بين الجانبين والتأهيل والتدريب وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون والشراكة الٳيجابية بين الجامعة والمستشفى..

وقع الاتفاقية من جانب المستشفى المدير العام بالإنابة الدكتور/ ٲحمد بن سالم قيطون .. ومن جانب الجامعة رئيس البعثة أ/ ماجد على أحمد الوافي..

يأتي هذا الاتفاق في ظل السياسة الأخوية الصادقة والحكيمة التي تتبناها قيادة السلطنة تجاه كل شعوب المنطقة واليمن على وجه الخصوص..

هذا وكانت بعثة العطاء الطلابية قد قامت يوم أمس الإثنين 23/9/2019 بزيارة رسمية للمستشفى جرى الإعداد لها من قبل شهر من الآن..

حيث كان في استقبال البعثة قيادة المستشفى ومدراء الإدارات والمختصون في الأقسام المختلفة..

حيث طاف أعضاء البعثة في جنبات وأقسام ومرفق المستشفى المختلفة .. تعرفوا خلالها على مميزات المستشفى وأحدث الأجهزة فيه ..



من جانبه قام رئيس بعثة العطاء الطلابية لدولتي عمان والكويت بتسليم درع الجامعة للمستشفى.. تسلمة مدير مستشفى بالٳنابة الدكتور/ ٲحمد بن سالم قيطون..



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