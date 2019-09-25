شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : في تصريح فريد من نوعة ...وزير الخارجية السعودي يكشف من قتل الصحفي " جمال خاشقجي " ويصف " قطر... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي " عادل الجبير " ان " قطر دولة رائعة وجيران لنا والامر يتعلق بالسياسات التي يتوجب تغييرها" . وتمثل تصريحات الجبير استمرارا لمؤشرات التهدئة في خطاب الأزمة بين السعودية وقطر . Advertisements وحول من قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قال الجبير " من قتل خاشقجي هم عملاء للحكومة السعودية بدون قرار رسمي .

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