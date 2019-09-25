زيارة تفقدية لمشروع قاعدة بيانات موظفي الجهاز الاداري بمأرب

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

مأرب

كتب الخليج 365

تفقد وكيل محافظة مأرب للشئون الادارية عبدالله الباكري، اليوم، ومعه مدير عام فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمحافظة شوقي الجوفي، خلال زيارتهما لمكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة، الجهود التي يقوم بها المكتب لتجهيز واعداد قاعد بيانات موحدة لكافة موظفي الوحدات الحكومية في المحافظة.



وخلال الزيارة استمع الوكيل الباكري من مدير عام مكتب الخدمة سعود اليوسفي والمختصين الى ما تم انجازه من اعمال بما يمكن من ازالة لاختلالات في كشوفات الراتب وكشف الازدواج الوظيفي و اجراء الرقابة والتقييم للإنظباط الوظيفي والأداء في الوحدات الادارية.

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واكد اليوسفي ان المكتب تمكن حتى الان من انجاز ما نسبتة 85 في المائة من قاعدة البيانات الخاصة بموظفي محافظة مأرب والتي كانت معظم بيناتهم محصورة في ديوان وزارة الخدمة بالعاصمة صنعاء..مشيراً الى انه تم إعداد وتجهيز قاعدة البيانات الخاصة بـ 33 مكتب ووحدة ادارية بالمحافظة.

كما قام مدير عام مكتب الخدمة بتسليم كشوفات الراتب لموظفي مكتب التربية والتعليم بالمحافظة وعددهم 6280 موظف وموظفة، والتي اصدرها المكتب لاول مرة بعد استكمال قاعدة البيانات لديه.

وشدد الباكري على المكاتب الحكومية المتأخرة، سرعة موافاة مكتب الخدمة ببيانات موظفيها باعتباره الجهة الوحيدة المخولة باصدار كشوفات الرواتب واجراء التسويات والعلاوات والترقيات الوظيفية.