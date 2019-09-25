الأربعاء 25 سبتمبر 2019

هلال الإمارات يقدم شحنة أدوية لمستشفى الرازي بأبين

كتب الخليج 365

قدّمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي شحنة أدوية ومستلزمات طبية متنوعة لمستشفى الرازي العام بمحافظة أبين.



وتأتي شحنة الأدوية، ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية، في المناطق اليمنية المحررة.

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وثمن الدكتور محمد الشرفي، نائب مدير مستشفى الرازي، الدعم الإماراتي ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي ينفذها الهلال الأحمر وشملت عديد مشاريع تنموية وإغاثية وإنسانية.

وأضاف الدكتور الشرفي، إن شحنة الأدوية هذه ستسهم في رفع الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى الرازي للمرضى في مناطق زنجبار وخنفر.

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة، قدمت دعما كبيرا للقطاع الصحي بمحافظة أبين خلال الفترة الماضية، شمل إعادة تأهيل مستشفى شقرة بمديرية خنفر ورفد المستشفيات بشحنات أدوية ومكملات غذائية.