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عدن - ياسمين التهامي - ظهور جديد لـ ‘‘صدام حسين’’ يبكي الملايين .. وابنته رغد تنشر (فيديو مزلزل)

نشرت رغد صدام حسين، مقطع فيديو لوالدها، الرئيس العراقي الأسبق، خلال زيارته لطفلة مصابة في إحدى المستشفيات. وكتبت رغد تعليقًا على مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها على موقع "تويتر": "سلامته يمة". Advertisements ويظهر في المقطع، الذي يتم تحديد تاريخه أو سبب الزيارة، صدام وهو يمازح طفلة مصابة خلال زيارته لها، وبينما كانت تبكي، يسألها عن ملابسها وعن دراستها، في حين يواسها قائلاً: أصابك الخونة، هذا للشرف والوطن".

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