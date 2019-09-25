شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن “مجتهد” يفجر مفاجأة ثقيلة عن محمد بن سلمان و بشار الأسد.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - مجتهد@mujtahidd توجيه من محمد بن سلمان لوزارة الخارجية بإعداد الترتيبات لعودة السفير السعودي لدمشق خلال أسابيع، وتوجيه للوزارات المعنية الأخرى بوضع خطة لإعادة العلاقات التجارية والاقتصادية وخلافا لما يعتقد الكثير فلا يوجد خلاف بين السعودية والإمارات تجاه سوريا Advertisements ١٬٧٥٥ توجيه من محمد بن سلمان لوزارة الخارجية بإعداد الترتيبات لعودة السفير السعودي لدمشق خلال أسابيع، وتوجيه للوزارات المعنية الأخرى بوضع خطة لإعادة العلاقات التجارية والاقتصادية



وخلافا لما يعتقد الكثير فلا يوجد خلاف بين السعودية والإمارات تجاه سوريا — مجتهد (@mujtahidd) August 31, 2019 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “مجتهد” يفجر مفاجأة ثقيلة عن محمد بن سلمان و بشار الأسد.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الحدث أونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.