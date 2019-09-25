مصدر محلي يكشف لـ(اليمن العربي) أسباب إنقطاعات الكهرباء في عدن

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

عدن

كتب الخليج 365 - خاص

كشف مصدر محلي مسؤول في العاصمة عدن، أسباب إنقطاعات الكهرباء في المدينة، مؤكداً أن الأسباب فنية ولا علاقة لها بإمدادات الوقود .



وذكر المصدر، لـ(الخليج 365) أن هناك مشاكل فنية تواجه المؤسسة العامة للكهرباء فيما يتعلق بالوضع الفني لمحطات التوليد وتحديداً محطة الحسوة الكهروحرارية .. مؤكداً أن إمدادات الوقود لازالت مستمرة بنفس الوتيرة خاصة بعد وصول كميات من مادة الديزل الأحد الماضي وتفريغها إلى خزانات شركة مصافي عدن .

إلى ذلك قال مصدر مسؤول في محطة الحسوة الكهرو حرارية أن سبب تزايد الانقطاع في التيار الكهربائي منذ ليلة الأمس يعود الى الخروج الكامل لمحطة الحسوة جراء خلل فني في الباز بار بالقسم الكهربائي .

Advertisements

وأفاد المصدر أن فرق الهندسة والصيانة قامت منذ الساعة الواحدة من فجر اليوم بمحاولة اصلاح العطل واعادة عمل المحطة وادخالها في المنظومة العامة .. لافتاً إلى أنه أثناء عمل فرق الصيانة على تجهيز تشغيل غلايه 5 تم ملاحظة أن هناك مشكلة فنية في ساحبة الغازات وبعد تفقدها اتضح ان البيرنج 3 تكسر حيث سيتطلب ذلك استبداله.

وأكد المصدر بإنه سيتم تشغيل غلايه رقم 4 بعد أنهاء تجهيزات التشغيل حيث يجري العمل عليها مشيرا الى أن الغلاية رقم 5 سيتأخر تشغيلهل لوقت طويل حتى يتم إصلاح العطب من قبل الشركة الاوكرانية

ونوه المصدر أنه من المتوقع دخول 20ميجا الى الخدمة مع تشغيل الغلايه رقم 4 فيما سيتبقى 60 ميجا خارجة عن الخدمة حتى يتم اصلاح الغلايه رقم 5 .