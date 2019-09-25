نجل رئيس الجمهورية ينال ”الماجستير”

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يزيد بن سلمان - شبوة - حصل نجل رئيس الجمهورية الاسبق، على درجة الماجستير في ادارة الاعمال، بامتياز.

ونال الباحث ذي يزن إبراهيم الحمدي- نجل رئيس الجمهورية الاسبق ابراهيم الحمدي- درجة الماجستير بامتياز في إدارة الأعمال من أكاديمية ماسترخت بمملكة هولندا عن رسالته الموسومة بـ”تأثير عدم الاستقرار المالي على التخطيط الاستراتيجي للبنوك في الجمهورية اليمنية”.

هدفت الرسالة بشكل رئيسي إلى معرفة استراتيجيات البنوك في القطاع المصرفي في اليمن خلال فترة الحرب.

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وركزت الرسالة على دراسة تأثير عدم الاستقرار المالي بسبب ظروف الحرب على التخطيط الاستراتيجي للبنوك في الجمهورية اليمنية.

وتكمن أهمية الرسالة في معرفة كيفية إدارة الأزمات من قبل القطاع البنكي في الجمهورية اليمنية لمساعدة المصارف باليمن على الاستفادة من خبرات بعضها البعض، وكذا استفادة المصارف في الدول التي تمر بأوضاع مشابهة لليمن.

وأشادت لجنة المناقشة بمضامين البحث الأكاديمي وأوصت بطباعته كونه يمثل إضافة علمية في مجال إدارة الأعمال.