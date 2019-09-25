شكرا لبحثكم عن خبر وزارة الخدمة المدنية تعلن يوم الخميس إجازة رسمية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في الحكومة الشرعية، الثلاثاء، أن يوم الخميس القادم الموافق 26 سبتمبر، إجازة رسمية لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة وذلك بمناسبة الذكرى الـ 57 لثورة 26 سبتمبر.

وأشارت الوزارة في بيان لها، الى ان ذلك يأتي استناداً إلى القانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.

وعبرت الوزارة عن أسمى آيات التهاني للقيادة السياسية والى كافة أبناء الشعب اليمني بهذه المناسبة الوطنية.