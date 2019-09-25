شكرا لبحثكم عن خبر السيسي يتحدث عن الازمة اليمنية وحلها أمام الجمعية العام للأمم المتحدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العام للأمم المتحدة, عن الازمة اليمنية وقال انه يجب حلها وفق القرارات الدولية ومنع التدخلات الأجنبية.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، في كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، المنعقدة في نيويورك, انه حان الوقت لإنهاء الأزمة في اليمن بحل سياسي وفقا للمرجعيات الدولية ووقف التدخلات الخارجية من دول إقليمية غير عربية في شؤونه الداخلية.

واضاف إنه علينا جميعا فتح نقاش معمق تحت مظلة الأمم المتحدة، من خلال تأكيدنا الالتزام بنظام عالمي عادل قائم على السلام والاحترام المتبادل.

وحول القضية الفلسطينية، قال السيسي "بقاء القضية الفلسطينية دون حل عادل يعني استمرار مرحلة الاستنزاف لمقدرات شعوب منطقة الشرق الأوسط".

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وبالنسبة للشأن السوري، أكد السيسي على أن "مصر ترحب بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية وتطالب ببدء عملها بشكل فوري ودون إبطاء".

وبخصوص ليبيا، أشار السيسي إلى أنه "هناك حاجة للعمل لمنع تدخل أطراف خارجية في الصراع الليبي".

ودعا السيسي إلى "رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تقديرا للتحول الإيجابي الذي يشهده البلد".