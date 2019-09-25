براين هوك يؤكد أن وجود بلاده العسكري في المنطقة منع بعض الاعتداءات الإيرانية

الأربعاء 25 سبتمبر 2019

براين هوك

كتب متابعات_الخليج 365

أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك، الثلاثاء، أن وجود بلاده العسكري في المنطقة منع بعض الاعتداءات الإيرانية.



وأشار إلى أن واشنطن عززت وجودها العسكري في المنطقة بعد الهجمات على معملي أرامكو.

ونقل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله إنه سيبقي الباب مفتوحا للدبلوماسية مع الجانب الإيراني.

وشدد على أن الحاجة إلى اتفاق نووي جديد يشمل البرامج الصاروخية والنووية والاعتداءات الإقليمية.

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وأكد ترامب، خلال كلمته بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، أن النظام الإيراني وراء الحروب في سوريا واليمن، لافتا إلى أن له سجلا حافلا من الاعتداءات.

وأضاف أن بلاده أصبحت أقوى دولة بالعالم، معربا عن أمله في "ألا نستخدم قوتنا ضد آخرين".

وأوضح أن النظام القمعي في طهران يرفض السلام، لافتا إلى أن إيران الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم.

وشدد على أنه يتعين على المجتمع الدولي منع النظام الإيراني من الحصول على الأسلحة النووية الذي بدد موارد بلاده بحثا عنها.

وأشار ترامب إلى أن الشعب الإيراني يستحق نظاما يحسن من أوضاعه ولا ينهب موارده.

ولفت إلى أنه على كل دول العالم أن تلتزم بمجابهة إيران، مشيرا إلى أن "وحدها الدول غير المسؤولة هي من تساند تعطش النظام الإيراني للدماء".