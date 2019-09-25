شكرا لقرائتكم خبر عن "مجتهد" يفجر مفاجأة من العيار الثقيل عن مواجهة الثأر فى المملكة السعودية (تفاصيل خطير) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شف المغرد الشهير “مجتهد” التفاصيل الخفية لاستضافة السعودية “مواجهة الثأر” بين الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا والأمريكي من أصل مكسيكي أندي رويز، في 7 ديسمبر المقبل، والتي روجت لها وسائل الإعلام السعودية بكثرة.

وستقام هذه المباراة الثأرية بحسب الهيئة العامة للرياضة في السعودية، في الدرعية التي تضم الطريف، الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، على مشارف العاصمة الرياض. ما وراء الكواليس لهذا النزال كشفه “مجتهد” في سلسلة تغريدات له بتويتر رصدتها (وطن) حيث أكد أنه لم يكن واردا أن توافق الاتحادات على إجراء المباراة في السعودية لولا المبلغ الضخم الذي دفعه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للجهة المنظمة وهو 1.5 مليار دولار.

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ودفع ابن سلمان للملاكمين أيضا مبالغ ضخمة، حيث دفع بحسب مزاعم “مجتهد” لانتوني جوشوا 320 مليون دولار، ولأندي روز جونيور 250 مليون دولار.

ولفت مجتهد إلى أنه رغم كل هذه المبالغ اعترض مجلس الفيدرالية العالمية للملاكمة IBF على إجراء المباراة في مدينة الملك عبدالله لأنها لم تكتمل فيها المواصفات المطلوبة.

وأضاف:”فجاء الجواب من ابن سلمان بإنشاء حلبة ومدرجات وخدمات لوجستية كاملة في الدرعية على المواصفات المطلوبة بتكاليف لا تقل عن 2 مليار دولار”.