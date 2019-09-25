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عدن - ياسمين التهامي - عبدالمطلب: شهيد بحجم المظلومية.. تعرف على قصته

جهينة يمن:التربة-محمد العزعزي

في مجلس العزاء الذي اقيم للشهداء الناصريين وفقيدي الوطن في التربة يوم الاثنين 23/9/2019 م والذي حضره الأمين العام للتنظيم تعرفت على طفل في عينيه حزن الدنيا وفي ملامحه الف حيرة سألته من أنت؟ فقال انا بن عبدالمطلب بفخر واعتزاز ومن خلال حديثي معه وجدت به شموخ الكبيرياء واثق من نفسه بذكاء حاد وفي عقله وقلبه انفة الرجال التي لا تنحن وكأنه يقول سأنتقم مهما طال الزمن فقد عرف من قاتل ابوه ولا يسقط الدم بالتقادم.

الطبيب عبدالمطلب مات مظلوما على اثر قصف طيران التحالف على كلية المجتمع في ذمار وباستشهاد عبدالمطلب فقد التنظيم الوحدوي الشعيي الناصري شاب مثقف وطبيب نذر حياته لخدمة الناس واستحق لقب الطبيب الانسان والناصري الثائر الملتزم بالاسلام عقيدة وشريعة ..المنحدر من اسرة مناضلة ومشهود لها بالوقوف في صف

والمقهورين والبؤساء والمعدمين.

عبدالمطلب محمد عبدالله احمد الادريسي من اسرة مناضلة وهبت كل الامكانات المادية وقدراتها لخدمة المجتمع وهي ميزة الشرفاء الذين يعملون بصمت ولم نكن نتوقع أن تزهق روحه جراء قصف الطيران الحربي في منشأة مدنية خلافا للقانون الدولي الانساني باعتبار ذلك عدوان غاشم على الأسرى والمعتقلين لدى الانقلابيين الحوثيين الذين اقتادوه أثناء استلام مرتبه من محافظة حجة دون أدنى قيم للانسانية وزجوا به في سجون الكهنوت وتم نقله الى سجن الامن السياسي في صنعاء بعدها تم نقله مع غيره الى مجمع الصالح بتعز وكانت هناك بوادر امل بالافراج عنه مع بعض الأسرى في عملية التبادل فخرج البعض وأعاده الحوثة الى صنعاء كون المسؤول عن التبادل من الشرعية لم يرق له صفته كطبيب ولم يكن من عشيرته الأقربين وتياره السياسي بالرغم انه كان مستحقا للافراج فأعادوه الى صنعاء .

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قبل اليوم المشؤوم كانت هناك بوادر واتفاق بين الحوثة ومندوب الشرعية واتفاق لتبادل الأسرى لعدد (70) اسيرا من كلا الطرفين وقام الطرفان بالتوقيع على الاسماء لكن الشرعية خلفت الاتفاق وحددت (55) اسيرا فرفض الحوثي التنكر للاتفاق وأعادوا السجناء من الحوبان الى ذمار وقصف التحالف المكان ليذهب عبدالمطلب ضحية القصف المتوحش وقضى نحبه مع الأسرى المظلومين في حادثة اشبه بالمحرقة النازية وأكثر من (200) جريح .

عبدالمطلب كان له رأيا مسبقا مفاده أن أي اكتساح واعتداء على معشوقته تعز سيحمل السلاح لمواجهة الغازي وبالفعل مع بداية المعارك انظم للمقاومة الشعبية وقاتل في الجبهات وكان يقوم بدورين مقاتل شرس ومسعف للجرحى وسخر كل ما يملك لمداواة الجرحى بعزيمة الرجل الذي لا يقهر بالاضافة للقيام بدر التوجيه المعنوي للمقاتلين.

يا عبدالمطلب اعذرنا فملف الأسرى تحكم به المعرص والسمسار وكاهن ليس في قلبه رحمة ولا ضمير فدفعت حياتك لتحرير مدينتك ولكي يعرف اولادك الثلاثة من قاتلك ولتكن مطلومية الحسن والحسين في اعناقهم الى يوم الدين .

ونحن اذ نعزي انفسنا ونعزي اولادك الثلاثة حمزة ومحمد وعلي بهذا المصاب الجلل كما نعزي جميع أفراد الاسرة والمحبين والقطاع الصحي وجميع أفراد المقاومة التي خسرت اشجع وأنبل الرجال الأبطال الذين سجلوا مواقفك في سفر التاريخ ويعرف الجميع من هو قاتلك ومن تسبب في تأخير اطلاق سراحك لكي يلعنهم اللاعنون والناس اجمعين.

حمزة ومحمد وعلي علينا أن نقوم بالواجب حتى يبلغون اشدهم ومع مظلومية والدهم حتى تستعاد دولتهم ولن نخذلكم.