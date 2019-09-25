شكرا لبحثكم عن خبر السعودية تعلن عن تحرير مواطن سعودي من سجون الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت وسائل اعلام سعودية ان الأمن السعودي تمكن من تحرير مواطن السعودي من سجون الحوثي .

واضافت في خبر عاجل ان المواطن السعودي ناصر الذروي سيرى أهله اليوم في مدينة جدة بعد ان حجزته ميليشيا الحوثي 4 أعوام في سجونها.

Advertisements

وقالت ان أسرة الذروي استقبلت ابنها المحتجز لدى ميليشيا الحوثي لحظة وصوله إلى مطار جدة الدولي.

ولم تذكر المصادر شيئا عن تفاصيل الافراج وهل تم عبر صفقة تبادل الاسرى ان بعملية امنية .