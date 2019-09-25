اخبار الخليج / اخبار اليمن

السعودية تعلن عن تحرير مواطن سعودي من سجون الحوثي

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر تعلن عن تحرير مواطن سعودي من سجون الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت وسائل اعلام سعودية ان الأمن السعودي تمكن من تحرير مواطن السعودي من سجون الحوثي .

واضافت في خبر عاجل ان المواطن السعودي ناصر الذروي سيرى أهله اليوم في مدينة جدة بعد ان حجزته ميليشيا الحوثي 4 أعوام في سجونها.

Advertisements

وقالت ان أسرة الذروي استقبلت ابنها المحتجز لدى ميليشيا الحوثي لحظة وصوله إلى مطار جدة الدولي.

ولم تذكر المصادر شيئا عن تفاصيل الافراج وهل تم عبر صفقة تبادل الاسرى ان بعملية امنية .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن عن تحرير مواطن سعودي من سجون الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا