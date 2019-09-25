شكرا لبحثكم عن خبر أول نقابة تحت سيطرة الحوثيين تبدأ التصعيد ضد المليشيا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استنكرت النقابة الوطنية للشبكات إجراءات " يمن نت " الأخيرة والمتمثلة في رفع أسعار تعرفة خدمات الإنترنت في اليمن والذي وصفته بالمخالف للقوانين والأنظمة .

وقالت النقابة في بيان صادر عنها اليوم تلقى موقع "المشهد اليمني" نسخة منه ان هذا الإجراء سينعكس سلبا على العديد من الأسر والتي باتت تعتمد على العوائد المالية من الشبكات اللاسلكية المحلية للإنترنت .

وطالبت النقابة قيادة وزارة الإتصالات إلى إيقاف العبث داخل أروقة شركة "يمن نت " والتراجع عن قراراته الأخيرة والمتمثلة في رفع تعرفة الانترنت .

ودعت النقابة مالكي شبكات النت في اليمن إلى التواصل الطارئ بالنقابة خلال الفترة القادمة لمناقشة آخر المستجدات و عقد لقاء موسع خلال الأيام القادمه.

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ونوهت النقابة بحقها القانوني في الدفاع عن أعضائها ودعتهم بالإلتزام لما ستتخذه النقابة خلال الساعات القادمة .

الجدير ذكره ان رئيس الوزراء في حكومة الحوثيين الغير معترف بها اقرت اليوم رفع أسعار خدمات النت في اليمن والتي كانت صادمة للجميع في إطار سياسة المليشيا في نهب اليمنيين .