شكرا لبحثكم عن خبر عقد قران طفلة في ربيعها الثامن بإب (صورة) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية، بمحافظة إب، الثلاثاء، أنه تم عقد قران طفلة في ربيعها الثامن من قبل والدها.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن والد الطفلة انسام بسام حمود سعيد المجيدي، ذو الثمانية أعوام، عقد قرانها قبل أربعة أيام من الشاب أيمن أمين محمد سعيد، ويقوم حاليا بتجهيزها لاستكمال حفل زفافها الى منزل زوجها الذي لاتعرف شيئا عنه.

ونوهت المصادر بأن الطفلة أنسام من الامجود، مديرية شرعب السلام، محافظة تعز، وتسكن بمدينة القاعدة محافظة إب.

واستنكر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي اقدام والدها على تزويجه وهي بعمر الزهور، معتبرين أنه حكم عليها بالإعدام المبكر.

Advertisements

ودعا النشطاء كافة المنظمات المحلية والدولية المعنية بحماية الطفل والطفولة، الى القيام بواجبها تجاه هذه الطفلة، وإيقاف إجراءات زواجها.

وتسببت الحرب في نزوح الاف الاسر اليمنية وفقدانها مصادر دخلها، الامر الذي يشجع على الزواج المبكر.