شكرا لبحثكم عن خبر “التحالف العربي”: الميليشيا الحوثية أطلقت صاروخَيْن باليستيَّيْن سقطا بمحافظتي عمران وصعدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، بأن الميليشيا الحوثية ا أطلقت مساء (الثلاثاء 24 سبتمبر 2019م) صاروخَيْن باليستيَّيْن من محافظة (صنعاء) ، وسقطا بعد إطلاقهما داخل الأراضي اليمنية في محافظتَيْ (عمران وصعدة).

وأفاد العقيد المالكي باستمرار الميليشيا الحوثية في انتهاكها القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية، وسقوطها عشوائيًّا على المدنيين، وكذلك التجمعات السكانية التي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.