شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تستغني عن عشرات الضباط من ”أمن صنعاء” والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت وسائل اعلام محلية، الثلاثاء، أن مليشيا الحوثي استغنت عن عشرات الضباط المنتسبين لإدارة أمن أمانة صنعاء.

واشارت المصادر الى أن مليشيا الحوثي استغنت عن تسعين ضابطاً يعملون بإدارة أمن صنعاء، واستبدلتهم بعناصرها وضباط جدد من المنتمين و الموالين لها.

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وأصدرت وزارة الداخلية الواقعة تحت سيطرتهم، قراراً بالاستغناء عن تسعين ضابطاً من ضباط الأمن العام العاملين في إدارة أمن العاصمة ومناطقها، وأحلت العشرات من عناصرها وضباط من المجندين الجدد الموالين لها، بديلاً عن السابقين الذين تم إقصاؤهم ويقبعون في منازلهم بلا أعمال.

جدير بالذكر أن منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع يعانون ظروفاً معيشية قاسية جراء مصادرة المليشيا الحوثية لرواتبهم، و إبعادهم من أعمالهم، واحتلال ونهب معسكراتهم، للعام الرابع على التوالي.