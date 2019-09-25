شكرا لبحثكم عن خبر عُمان تجدد موقفها الداعم لليمن وشعبه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جددت الخارجية العمانية، موقفه السلطنة الداعم لليمن، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني.

وأكد وكيل وزارة الخارجية العمانية للشؤون الدبلوماسية، الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، موقف السلطنة الداعم لليمن.

وجدد الحارثي خلال لقائه في مسقط، وزير النقل اليمني صالح أحمد الجبواني تأكيده على موقف السلطنة الداعم لليمن، وبما يحقق تطلعات الشعب اليمني.

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بدوره نقل الوزير الجبواني تحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي للسلطان قابوس بن سعيد، وشكره للدعم الذي تقدمه عُمان للشعب اليمني، والجهود التي تبذلها للحوار بين الأطراف اليمنية بما يحقق السلام والأمن والاستقرار في اليمن.

وكان وفد حكومي رفيع برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري، وعضوية نائب رئيس مجلس النواب عبدالعزيز جباري، ووزير النقل صالح الجبواني وصل مساء السبت، إلى العاصمة العُمانية مسقط، تلبية لدعوة رسمية لمناقشة الأوضاع في اليمن وبحث السبل الممكنة لتحقيق السلام، حسب موقع الداخلية اليمنية.