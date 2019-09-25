شكرا لبحثكم عن خبر أوائل الجمهورية يرفضون عرض الملحقية اليمنية بالقاهرة بتعويضهم بمنح بديلة تعويض لمنحهم المنهوبة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رفض الطلاب الخمسة المنهوبة منحهم عرض الملحقية اليمنية بالقاهرة إستبدال منحهم بمنح جديدة برسوم تدفعها الملحقية بدل منح تبادل الثقافي والتي تم منحهم من قبل الحكومة المصرية في إطار التبادل الثقافي .

وقال أحد الطلاب اليمنيين اليوم الثلاثاء أن الطلاب رفضوا هذا العرض بعد تخوف الطلاب دفع الرسوم سنة او سنتين ثم تنزيل المنح بعد انتزاع الثقة من الملحقيه اليمنية في القاهرة والتي تعبث بالمنح الدراسية كل عام للتكسب الغير مشروع .

وأضاف الطالب أن الطلاب الخمسة المنهوبة منحهم رفضوا عرض الملحقية والذي جاء متأخر أصلا بعد الاتهامات المتبادلة بين المحلقيه ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي يحاول فيها الجانبان التبرئ من هذه الفضيحة .

Advertisements

ووضح المصدر ان هناك حراك طلابي كبير يطالب الحكومه الشرعية سرعة محاسبة المتسببين في السطوا المتكرر على منح الطلاب بشكل كلي كما حدث للخمسه الطلاب هؤلاء او جزي كما يحصل لأغلب الطلاب وخاصة المساعدات الماليه او الرسوم الدراسية وخاصة للطلاب الذين على وشك التخرج.

الجدير ذكره أن الملحقيات الثقافية ووزارة التعليم العالي يشهدان فساد يزكم الأنوف سوى في مجال بيع المنح او هبتها لمسئولين في الدولة او اختلاس مبالغ مالية من مساعدات الطلاب او رسومهم دون محاسبة من قبل الحكومة .