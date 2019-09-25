شكرا لبحثكم عن خبر ”بنك صنعاء” يلغي قرار اتخذه بشأن عدد من شركات الصرافة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر مصرفي، الثلاثاء، أن البنك المركزي بصنعاء الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي، الغي قرار سابق اتخذه بإيقاف عدد من شركات الصرافة.

وأوضح المصدر في تصريح الى "المشهد اليمني" أن البنك وجه اليوم بإلغاء القرار الخاص بإيقاف العمل بتراخيص شبكات التحويل المالية المحلية ( النجم بلاس - الامتياز - يمن اكسبرس - المحيط - الياباني اكسبرس – دادية).

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وكانت جمعية الصرافين اليمنيين، أكدت اليوم، في بلاغ، اطلع عليه "المشهد اليمني" على "التزام كافة منشآت وشركات الصرافة بكافة اللوائح والتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الصرافة".

وأصدر بنك صنعاء الأسبوع الماضي قرارا بإيقاف التراخيص الممنوحة لشبكات "النجم بلاس، المحيط، دادية، الإمتياز، يمن أكسبرس، و الياباني" بسبب ما قال أنه "تكرار للمخالفات التي تعهدت هذه الشبكات بعدم ارتكابها".