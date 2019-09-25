شكرا لبحثكم عن خبر بعد اختطافها من قبل الحوثيون بتهم ملفقة .. إعدام فتاة من قبل أهلها بعد الإفراج عنها مباشرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قام أهالي إحدى المختطفات على ارتكاب جريمة بشعة بقتل فتاة، بعد نصف ساعة من إفراج مليشيات الحوثي الإرهابية عنها من السجن المركزي بصنعاء.

وقالت مصادر أمنية لوكالة خبر، إن أهالي وذوي إحدى المختطفات السجينات (نتحفظ عن ذكر اسمها) قاموا بقتلها بعد نصف ساعة من إطلاق سراحها من السجن المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وأوضحت المصادر أن المليشيات استدعت أهالي الفتاة لاستلام ابنتهم، ليقوم الأخيرون بإعدامها رمياً بالرصاص في أحد الأحياء القريبة من السجن المركزي.

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وذكرت المصادر أن الفتاة كانت معتقلة لدى الحوثيين الذين لفقوا لها تهمه "خلوة غير شرعية"، لا يعاقب عليها بالسجن بحسب القانون اليمني، إلا أن المليشيات زجت بها في السجن لأكثر من عام.

وأشارت المصادر أن المليشيات الحوثية تلصق تهماً كاذبة وباطلة بعشرات المختطفات المظلومات في سجونها، في قطيعة أهاليهن لهن، بل ارتكاب الجرائم بحقهن تحت مسمى غسيل العار.