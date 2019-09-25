شكرا لبحثكم عن خبر البنادق والصرخة وطلاسم الحوثي.. أهم التغييرات في المناهج الدراسية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر تربوية بصنعاء، إن مليشيات الحوثي الانقلابية أجرت تغييرات واسعة في المناهج الدراسية الخاصة بطلاب المرحلتين التمهيدية والأساسية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصادر قولها "إن الجماعة الانقلابية قامت بتغيير المناهج الدراسية في مواد القرآن الكريم، والتربية الإسلامية بشكل خاص، في محاولة منها لإضفاء طابع شرعي عليها.

ولفتت أن اللجان الحوثية غيرت المنهج الدراسي لمادة القرآن الكريم الخاص بالصف الثاني الابتدائي، مضمنة إياها تفسيرات لعدد من السور تستند إلى «ملازم» مؤسس الجماعة الصريع حسين بدر الدين الحوثي.

وقالت إن التغييرات التي أجرتها الميليشيات تضمنت دروساً تحرض على القتل والعنف والكراهية والفتنة، وتحث على ثقافة الموت، وتضم صورة للمقبور بدر الدين الحوثي.

Advertisements

وأكدت المصادر التربوية "تغيير الجماعة لمادة القرآن الكريم للصف الرابع الأساسي، مضمنة إياها تفسيرات ملازم مؤسس الجماعة الصريع الحوثي، المليئة بالتحريض والمشبعة بالعنف والكراهية وتمجيد آل البيت والحسن والحسين".

وأظهرت صور عدة من منهج التعليم الابتدائي، تداولها ناشطون على شبكات التواصل، تغيراً واضحاً في المنهج من قبل الميليشيات، وحقنه بأفكارها الطائفية، الأمر الذي سيخلق جيلاً عدائياً يحكمه الفكر الطائفي.

وفقاً للناشطين الذي قدموا صورة من مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي «تمت الإشارة فيها إلى الأعداد بلوحات وشعارات الجماعة الطائفية التي تدعو إلى الموت، مما يهدد بتغيير فكر الأطفال، وخلق جيل مشوه وعدائي على المدى البعيد يعتنق الفكر الطائفي والمذهبي».