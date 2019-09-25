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عدن - ياسمين التهامي - صور مؤثرة جدا للمواطن السعودي الذي نجحت المملكة في تحريره من سجون مليشيات الحوثي ومشاهد لاستقباله في جدة

نجحت السعودية في تحرير أحد مواطنيها من أحد السجون التابعة لميلشيات الحوثي في اليمن، بعد احتجازه فيها لأكثر من أربعة أعوام. ووصل إلى مدينة جدة (غرب السعودية) أمس (الثلاثاء) المواطن السعودي ناصر الذروي، بعد نجاح سلطات بلاده في تحريره من قبضة الانقلابيين، حيث استقبلته عائلته لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. Advertisements ويأتي نجاح السعودية في استعادة مواطنها المختطف بعد أربعة أعوام؛ حيث اختطفته ميلشيات الحوثي مع انطلاقة «عاصفة الحزم» عام 2015. ويعد ملف انتهاك حقوق الإنسان أحد التجاوزات الكبرى الذي تمارسه الميلشيات الانقلابية، حيث كشفت تقارير حكومية يمنية أن عدد المختطفين والمحتجزين تعسفيا في سجون ميليشيا الحوثي منذ الانقلاب الذي نفذته قبل عامين تجاوز 14 ألف شخص معظمهم من المدنيين اليمنيين، مع اختفاء قسري لآلاف منهم في سجون تتبع الحوثيين في مناطق سيطرتهم.

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